Torcedor do Botafogo fazendo sinal de mãos algemadas em jogo no Uruguai - Reprodução

Publicado 13/11/2024 15:57 | Atualizado 13/11/2024 16:56

Rio - A Conmebol abriu investigação contra o Botafogo após denúncia do Peñarol, do Uruguai. A entidade apura sobre possíveis "atos ofensivos e discriminatórios" da torcida alvinegra na partida de volta da semifinal da Libertadores, em Montevidéu, no dia 30 de outubro, vencida pelo Carbonero por 3 a 1, mas que classificou o Glorioso à final com o placar agregado de 6 a 3 - na ida, goleada por 5 a 0 no Nilton Santos.

O clube uruguaio utilizou imagens gravadas da arquibancada, que mostram um grupo de torcedores do Botafogo fazendo gestos de mãos algemadas em referência aos torcedores do Peñarol presos no Rio de Janeiro após confusão no Recreio dos Bandeirantes, horas antes do jogo de ida

A denúncia foi protocolada na última terça-feira (12), e a Conmebol abriu procedimento disciplinar para investigar. O Botafogo tem até a próxima segunda-feira (18) para apresentar sua defesa sobre o caso.

O Botafogo foi enquadrado em dois artigos do Código Disciplinar da entidade, podendo receber multa de R$ 580 mil.

Artigo 12.2. e.: Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa;



Artigo 15. Discriminação: 2. Qualquer Associação Membro ou clube cujos torcedores insultarem ou atentarem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, tendo como motivo a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será sancionado com uma multa de pelo menos 100 mil dólares. Em caso de reincidência, o infrator poderá ser punido com multa de 400 mil dólares.