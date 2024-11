Grupo de torcedores do Botafogo na Argentina, a "ArgenFogo" - Reprodução

Publicado 13/11/2024 07:00 | Atualizado 13/11/2024 09:20

Rio - O Botafogo está na final da Libertadores, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, contra o Atlético-MG, e sua torcida já esgotou os ingressos do setor exclusivo do Monumental de Núñez. São esperados mais de 25 mil alvinegros na capital da Argentina e, pensando nisso, um grupo de torcedores do Glorioso que moram no país-sede da final se empenhou em preparar todo o roteiro para a semana mais importante da história do clube.

Quem assumiu a frente da organização para uma grande concentração foi a "ArgenFogo", grupo de cerca de 60 torcedores do Botafogo que tem a missão de recepcionar bem os torcedores que chegarão ao longo da semana. O roteiro vai transmissão do jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 26 (terça-feira), até uma festa na sexta, um dia antes da final, que irá durar o dia inteiro.

Um dos idealizadores do movimento, Bruno Ladislau, de 25 anos, nascido no Rio de Janeiro e atualmente estudante de medicina, explicou como surgiu a ideia de abraçar os milhares de botafoguenses para pintar as ruas de Buenos Aires de preto e branco.

"Quando a gente viu que o Botafogo tinha chegado de fato na final, primeiro por ser um momento único, a primeira vez do Botafogo na decisão e logo na Argentina, e todo mundo aqui vive o clube muito intensamente mesmo de longe, falamos: 'A gente tem que fazer algo'. Então a gente acabou tomando essa frente para organizar uma semana para receber a galera e ganhou uma magnitude que a gente não esperava", iniciou Bruno.

Bruno Ladislau (E) e João Pantaleão, torcedores do Botafogo do grupo "ArgenFogo" Reprodução

Para o botafoguense que vai passar a semana em Buenos Aires, programas não vão faltar ao lado de irmão de camisa. Um encontro para o jogo contra o Palmeiras, no dia 26, pela 36ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, é apenas uma das ações da "ArgenFogo".

"Vamos receber a galera galera no hotel também na quarta-feira, dia 27, e depois, no dia 28, fazer um encontro maior. Acabou que a gente também recebeu um contato de alguém do Rio que está acostumado a fazer pré-jogo e aí entramos em contato com a produtora para montar um evento no dia 29 (véspera da final). Já estamos vendo alvará com a polícia, para organizar melhor todo mundo. Pela quantidade de gente, escolhemos um bar em Puerto Madero e o fechamos para os torcedores do Botafogo. Vai ter uma promoção tanto no dia do jogo contra o Palmeiras, quanto na quinta-feira (28), que faremos um encontro", explicou.

Se a expectativa para a final é de mais de 25 mil alvinegros no Monumental, a "ArgenFogo" está preparada para a quantidade de gente nos dias anteriores. A preocupação vem apenas em ajudar os brasileiros com dicas e ambientação ao país, assim como outras questões envolvendo a viagem. João Pantaleão, de 25 anos, nascido em Niterói e também estudante de medicina em Buenos Aires, planeja uma invasão a Puerto Madero com festa para ficar marcada na história.

"A nossa expectativa é receber a maioria de botafoguenses possível. Já passamos de dois mil seguidores no Instagram, estamos ajudando mais de dois mil pessoas com câmbio, com turismo, com transfer, com dicas de restaurantes. A expectativa é muito grande de, para cada evento, ir aumentando", destacou João.

"Nosso maior objetivo é essa invasão que eu citei a Puerto Madeiro, para o maior 'Fogo Olê Olê Olê' (música da arquibancada alvinegra) internacional. Já fechamos bar, temos laudo, um evento gratuito e é para o botafoguense chegar lá, beber uma cerveja com a gente. É um evento de alvinegros feito para alvinegros. Projetamos entre quatro e cinco mil nesse local. Mas estamos fazendo de tudo para que seja a melhor recepção possível. Que os botafoguenses vivam esse sonho junto com a gente", afirmou.

O roteiro preparado pela "ArgenFogo" tem a seguinte programação:

26/11 - Palmeiras x Botafogo

Local: Kraken Bar, em Puerto Madero, a partir das 19h



27/11 - Recepção da delegação do Botafogo

Local e hora a serem confirmados



28/11 - Encontro da "ArgenFogo"

Local: Kraken Bar, em Puerto Madero, a partir das 19h



29/11 - Festa: O Seu Pré-Jogo - Rumo à Glória Eterna

Local: Club Morocco, das 14h às 22h



30/11 - Final da Libertadores: Atlético-MG x Botafogo

Local: Estádio Monumental de Núñez

Conheça a "ArgenFogo"

O movimento de torcedores do Botafogo na Argentina, conhecido como "ArgenFogo", nasceu em julho de 2023 após um jogo do Glorioso contra o Patronato, pela Copa Sul-Americana, vencido por 2 a 0. Quem também assistiu ao duelo da arquibancada foi John Textor, dono da SAF. Inicialmente com 20 torcedores não só de Buenos Aires, como também de La Plata e Rosário. Atualmente, o grupo conta com cerca de 60 alvinegros espalhados pelo território argentino.