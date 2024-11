Luiz Henrique em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/11/2024 14:50

Rio - Luiz Henrique e Júnior Santos são dois dos principais destaques do Botafogo na temporada, porém, os dois só fazem parte do elenco alvinegro, porque no começo do ano, o clube carioca recebeu uma oferta pelo atual artilheiro da equipe na temporada. Com isso, John Textor iniciou as conversas pelo atleta da seleção brasileira.

"Recebemos uma oferta pelo Júnior Santos, na pré-temporada em Itu. John Textor falou “preciso substituir ele, é meu principal jogador, me dá dois nomes”. Só demos um, o Luiz. Ele não conhecia de fato, mostramos os melhores momentos", afirmou o diretor de gestão esportiva Alessandro Brito em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN.

No entanto, o Botafogo decidiu não vender Júnior Santos e manteve Luiz Henrique no elenco. Os dois são os artilheiros do Alvinegro na temporada, o primeiro fez 19 gols, e o segundo 11.

"O Textor falou que não ia vender o Júnior Santos e ia trazer o Luiz Henrique. Foi fácil (convencer) pelo potencial para holding, para a estrutura, e o próprio pessoal do Lyon validou. Acabou que os dois ficaram no elenco", contou.