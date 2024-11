Botafogo tropeçou em casa - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2024 13:41

Rio - O tropeço em casa para o Cuiabá, na última rodada, reduziu as chances de título do Botafogo no Brasileiro. Líder da competição, o clube carioca passou de 86% para 75% de possibilidades de volta a ser campeão do torneio, que não vence desde 1995. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

O Palmeiras, que bateu o Grêmio, e tem quatro pontos a menos, aparece com 18% de chances de ser campeão. O Alviverde é o atual vencedor das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro.

Em seguida vem o Fortaleza, que passou por cima do Vasco, e venceu por 3 a 0. Com cinco pontos a menos que o Botafogo, o Lion tem 5% de possibilidades de conquistar o título inédito.

Por fim, Flamengo e Internacional aparecem com chances remotas de título da competição. Os dois clubes têm 1% de possibilidades de novamente conquistarem o Campeonato Brasileiro.