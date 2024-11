Torcida do Botafogo fez linda festa no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/11/2024 19:57

empate sem gols com o Cuiabá, neste sábado (9), pela 33ª rodada. Rio - Apesar da frustração pelo empate com o penúltimo colocado, a torcida do Botafogo deu mais um show e registrou o seu maior público no Nilton Santos pelo Brasileirão. Mais de 41 mil torcedores acompanharam o, neste sábado (9), pela 33ª rodada.

O público registrado na tarde deste sábado no Nilton Santos foi de 41.899, superando os 39.570 do jogo contra o Palmeiras, em julho. O Botafogo é dono do maior público do Brasileirão de 2024, quando 64.727 torcedores compareceram ao Maracanã para acompanhar o empate com o Criciúma.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 68 pontos e se manteve na liderança, mas viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras cair para quatro pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo dia 20, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, fora de casa, pela 34ª rodada, em uma prévia da final da Libertadores.