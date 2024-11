Luís Castro comunicará decisão nesta sexta-feira (30) - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2024 11:47 | Atualizado 09/11/2024 11:49

"É uma loucura pensar em debater quanto se vai ganhar antes de saber como será o projeto, as condições do trabalho a se realizar. Isto é uma loucura que se está fazendo. Eu só saí do Botafogo, porque queria dirigir o Cristiano Ronaldo. Também o Sadio Mané, os jogadores que tive oportunidade de trabalhar no Al Nassr. Dinheiro eu já tenho", disse Castro ao jornalista Paulo Vinícius Coelho.

Apesar disso, ele não descartou treinar o Corinthians, mesmo com a situação conturbada que o Timão vive na temporada. O treinador, inclusive, fez uma comparação com o Botafogo, ao afirmar que, quando chegou no Rio de Janeiro, em 2022, a situação dos clubes eram semelhantes.

"Quando cheguei ao Botafogo, a situação não era boa e não tínhamos nem sequer local adequado para treinar. E o trabalho foi muito bom", declarou.