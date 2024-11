Alexander Barboza é um dos destaques do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alexander Barboza é um dos destaques do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2024 22:38

Rio - Zagueiro titular do Botafogo, o argentino Alexander Barboza confirmou que está dando sequência ao processo de naturalização para buscar uma vaga na seleção do Uruguai. O jogador pode defender a Celeste devido à nacionalidade de seu pai e trata a situação como um grande sonho.

"Claro que jogaria, com muito gosto e vontade. É um objetivo e um sonho, é um desejo muito grande que tenho desde criança, meu pai sabe disso. Hoje estou em um grande clube do Brasil e a maneira como as coisas estão acontecendo fazem com que esses sonhos fiquem mais próximos", disse, em entrevista à radio "Sport 890", de Montevidéu.

Barboza nunca defendeu um clube do Uruguai. Revelado pelo River Plate em 2014, o defensor passou por Defensa y Justicia, Atlético de Rafaela e Independiente, da Argentina, e Libertad, do Paraguai, seu último clube antes de assinar com o Glorioso.



O bom momento com a camisa do Botafogo deixou o jogador sob os holofotes e chamou atenção da Associação Uruguaia de Futebol para as próximas convocações. O alvinegro, vale destacar, teve sete atletas convocados na última Data Fifa.

"Nasci na Argentina. Minha mãe passou boa parte da gravidez no Uruguai mas no fim teve que se mudar para a Argentina. Como sempre digo e até está no meu perfil nas redes sociais, tenho sangue charrua, meu sangue é uruguaio. Meus irmãos são todos uruguaios, imagina a quantidade de primos que tenho. É a minha casa", afirmou.

"Comigo ainda não falaram. Não sei sabem da situação que eu estou tentando jogar pelo Uruguai. Estou falando com meu representante, mas quero focar aqui (no Botafogo). Só quero resolver os papéis e não criar ilusões. Não quero que isso suba à minha cabeça e depois me atrapalhe. Vou seguir trabalhando e, se eu for convocado, será uma felicidade muito grande", completou.

O camisa 20 do Alvinegro deu entrada nas documentações e deixou as partes burocráticas com seus representantes e um escritório contratado. Na temporada, Barboza tem 47 jogos e um gol marcado.