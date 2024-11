Torcida do Botafogo faz festa no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 07/11/2024 14:26

Rio - O Botafogo informou que mais de 30 mil torcedores já estão garantidos no Nilton Santos para o duelo com o Cuiabá, no sábado (9). A partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 16h30 (de Brasília).