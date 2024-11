Gatito Fernández tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Gatito Fernández tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/11/2024 21:20

Rio - Um dos jogadores com contrato apenas até o fim da temporada com o Botafogo, Gatito Fernández voltou aos holofotes na imprensa paraguaia após reassumir o posto de titular da seleção de seu país. Em entrevista, Roberto "Gato" Fernández, ex-goleiro e pai do camisa um do Glorioso, comentou sobre a indefinição do futuro do arqueiro.

"No dia 31 de dezembro termina o contrato dele, ele está tranquilo, porque tem mercado no Brasil. Se vai continuar lá ou em outro clube, aí vai depender das conversas que ele terá com o clube, com seus representantes. Não creio no momento num retorno ao Paraguai", disse, em entrevista à rádio "La Unión".

Gatito é reserva imediato de John no Botafogo, mas foi importante no início de 2024 sendo titular nas partidas que levaram o Alvinegro à fase de grupos da Libertadores. Na atual temporada, são 21 jogos disputados.

"Ele está passando por um bom momento, está atuando pela seleção do Paraguai bem, infelizmente não tem tido continuidade no clube. Houve uma mudança no Botafogo, uma nova administração, mudaram muitas coisas… As lesões também o prejudicaram, ele ficou muito tempo parado, mas superou tudo isso e agora está muito bem", completou Roberto Fernández.