Botafogo venceu o Vasco no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2024 11:43 | Atualizado 06/11/2024 11:44

alcançar a sua maior pontuação na história do Brasileirão por pontos corridos. Rio - O Botafogo disparou na corrida pelo título. O Alvinegro aproveitou a derrota do Palmeiras, fez o dever de casa e venceu o Vasco por 3 a 0 , nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada. O resultado fez o Glorioso

Com a vitória, o Botafogo chegou a 67 pontos e abriu seis de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Além disso, o Alvinegro superou os 64 pontos do ano passado, que até então era a maior pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006).

Desde a adoção do sistema por pontos corridos, apenas dois cariocas conquistaram o Brasileirão: Flamengo e Fluminense. O Rubro-Negro tem a maior pontuação, com 90 em 2019. Já o Tricolor fez 77 em 2012. O Alvinegro pode chegar até 85 e atingir a segunda maior marca de um carioca.

Com o resultado sobre o Vasco, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo com 61. O Alvinegro volta a campo no sábado (9), às 16h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, no Nilton Santos, pela 33ª rodada.

Botafogo na era dos pontos corridos:

2024: 67 pontos

2023: 64 pontos

2022: 53 pontos

2020: 27 pontos

2019: 43 pontos

2018: 51 pontos

2017: 53 pontos

2016: 59 pontos

2014: 34 pontos

2013: 61 pontos

2012: 55 pontos

2011: 56 pontos

2010: 59 pontos

2009: 47 pontos

2008: 53 pontos

2007: 55 pontos

2006: 51 pontos