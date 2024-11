Torcedores do Botafogo fazem festa no Nilton Santos - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 06/11/2024 10:44

Rio - A vitória sobre o Vasco combinada com a derrota do Palmeiras para o Corinthians deixou o Botafogo bastante perto do título do Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Alvinegro tem 86% de chances de ser campeão da Série A.

O Palmeiras é o principal concorrente do clube carioca. O atual bicampeão brasileiro aparece com 10%, faltando apenas seis rodadas para o fim da competição. As duas equipes ainda se enfrentam, em São Paulo.

Em terceiro lugar, o Fortaleza aparece com 3%. Na atual rodada, o Lion derrotou o Juventude por 3 a 0, em Caxias do Sul, e permaneceu na terceira colocação.

Em quarto lugar, com um jogo a mais, o Internacional não tem chances matemáticas. Logo atrás, em quinto, com um jogo a menos, o Flamengo é o último clube com alguma esperança. De acordo com o site, a possibilidade é de 1%.