Artur Jorge exaltou o comportamento do Botafogo no clássico - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/11/2024 00:56

Rio - O Botafogo disparou na corrida pelo título do Brasileirão. O Alvinegro venceu o Vasco por 3 a 0 , nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada, e abriu seis pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians. O técnico Artur Jorge elogiou o comportamento do time no clássico e exaltou a mentalidade vencedora dos jogadores.

"Era importante continuar faminto. Nós não podemos deixar com que aquilo que tem sido o sucesso recente interferir na nossa ambição. Nós temos ainda seis jogos e mais uma final de Libertadores. Temos que manter essa atitude e ambição. Nós queremos dar continuidade a este desempenho, a mentalidade que existe dentro do grupo, que está insaciável e incansável em busca de objetivos", disse.

O Botafogo tomou a iniciativa na partida e marcou dois gols em menos de 15 minutos. Com uma atuação avassaladora, o Alvinegro marcou com Savarino aos nove e, em seguida, com Luiz Henrique, aos 12. Já na parte final do primeiro tempo, o Vasco ficou com um a menos por causa da expulsão de João Victor, aos 42. No segundo tempo, Júnior Santos fez o terceiro e fechou o placar.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo com 61. O Vasco, por sua vez, é nono colocado, com 43. O Alvinegro volta a campo no sábado (9), às 16h30, contra o Cuiabá, no Nilton Santos, pela 33ª rodada, enquanto o Cruz-Maltino visita o Fortaleza, no mesmo dia, às 19h, no Castelão.