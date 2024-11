Bastos em ação na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/11/2024 15:46 | Atualizado 05/11/2024 20:06

Rio - O Botafogo teve mais três jogadores convocados para a próxima Data Fifa. Bastos, Thiago Almada e Gatito Fernández foram chamados novamente por suas respectivas seleções para disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eles se juntam à lista de convocados do Glorioso, que já tinha Igor Jesus (Brasil), Luiz Henrique (Brasil) e Savarino (Venezuela).

O zagueiro Bastos vai defender a seleção de Angola nos jogos contra Gana e Sudão, pela última rodada da fase classificatória para a Copa das Nações Africanas. Com as cores da Argentina, Almada estará nos jogos contra o Paraguai e Peru, em novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Gatito foi o último atleta alvinegro a ser anunciado: ele defenderá o Paraguai, também pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O goleiro vai enfrentar seu companheiro de time, Thiago Almada, assim como Luiz Henrique e Igor Jesus irão encarar a Venezuela e reencontrar Savarino.

Pela distância e tempo de viagem, Bastos pode ser o único jogador entre os convocados a desfalcar o Glorioso contra o Atlético-MG, dia 20, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.