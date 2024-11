Botafogo e Atlético-MG disputarão a final da Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Atlético-MG disputarão a final da LibertadoresVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/11/2024 20:05

Rio - A Conmebol divulgou, na tarde desta terça-feira (5), a bola especial desenvolvida pela Puma para a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG. As equipes brasileiras se enfrentam no próximo dia 30, às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez.

LEIA MAIS: Júnior Santos será opção no Botafogo para enfrentar o Vasco

A bola recebeu o nome de Puma Cumbre, inspirado na cordilheira de toda América do Sul. Diferentemente das fases anteriores, em que teve cor branca com detalhes em laranja e azul, a bola da decisão terá tons de preto e dourado.

Final da Libertadores terá bola especial Divulgação “Este design, inspirado no continente americano, combina com um elegante tom branco com detalhes em preto e dourado, captando a essência do torneio mais importante do continente, que une comunidades e torcedores”, afirmou a Conmebol.

Até o dia da final da Libertadores, o Botafogo concentra suas forças no Campeonato Brasileiro. O Glorioso entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Vasco, no Nilton Santos. Uma vitória dá ao time de Artur Jorge uma vantagem de seis pontos na liderança.