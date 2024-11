Adryelson em treino do Botafogo - Fotos de Vitor Silva / Botafogo

Adryelson em treino do BotafogoFotos de Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/11/2024 19:55

Rio - O zagueiro Adryelson será titular do Botafogo no clássico com o Vasco, nesta terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos. O Defensor foi o escolhido de Artur Jorge para a vaga de Bastos, que cumprirá suspensão por cartão amarelo.

A entrada do camisa 34 deve ser a única mudança no time considerado titular. Vale lembrar que o Glorioso poupou cinco jogadores do time no segundo jogo da semifinal da Libertadores, contra o Peñarol — Barboza, Gregore, Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus começaram no banco.

Com isso, o provável time do Botafogo para enfrentar o Vasco é formado por John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

O Botafogo é o atual líder do Brasileirão, com 64 pontos. O Glorioso está sendo perseguido de perto pelo Palmeiras, que vem logo atrás com 61.