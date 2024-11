Festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Festa da torcida do Botafogo no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/11/2024 14:24

Rio - O Botafogo informou que mais de 30 mil torcedores já estão garantidos no Nilton Santos para o clássico com o Vasco , nesta terça-feira (5). O confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 21h30 (de Brasília).

De acordo com o clube, porém, o único setor esgotado é a Leste Superior. Ainda há poucos espaços na Leste e na Oeste Inferior, além da Norte. A Oeste Superior B, parte da arquibancada que já foi aberta ao público, ainda conta com pouco menos da metade da capacidade desocupada.

Em grande momento na temporada, o Glorioso é o líder do Brasileirão, com 64 pontos - são três de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Enquanto isso, o Cruz-Maltino sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem: é o 9º, com 43.