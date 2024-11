Óscar Romero em ação pelo Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Óscar Romero em ação pelo Botafogo no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/11/2024 09:28

Rio - O meio-campista Óscar Romero tende a deixar o Botafogo ao fim desta temporada. Com forte concorrência no setor, o paraguaio tem sido pouco utilizado pelo técnico Artur Jorge. As informações são do portal 'Uol'.

Leia mais: Botafogo tem missão no Brasileirão antes de confronto direto com Palmeiras



Ao todo, o meia fez 26 jogos, um gol e deu cinco assistências pelo Alvinegro. Ao todo, o meia fez 26 jogos, um gol e deu cinco assistências pelo Alvinegro.

Baixa minutagem

Ao longo dos últimos três meses, Óscar Romero disputou 133 minutos: Atlético-GO (45), Bahia (9), Juventude (56), Peñarol (9) e Red Bull Bragantino (14).



Detalhe que, nessas cinco partidas, balançou a rede, de pênalti, na goleada sobre o Dragão, no Antônio Accioly, e deu assistência no Nabi Abi Chedid.

Participações importantes durante o ano