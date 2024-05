Botafogo e Fortaleza se enfrentaram no Castelão - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Fortaleza se enfrentaram no CastelãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2024 17:58 | Atualizado 12/05/2024 18:58

Ceará - No Castelão, o Botafogo teve uma boa atuação no segundo tempo, mas não conseguiu trazer os três pontos para o Rio de Janeiro. O Alvinegro saiu atrás, buscou o empate, teve chances de virar, porém, acabou mesmo no 1 a 1 contra o Fortaleza, em partida válida pela sétima rodada do Brasileiro. Com o resultado, o clube carioca chegou aos 10 pontos e não conseguiu colar no Athletico-PR, que lidera a competição.

O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira contra o Universitário, em Lima, às 19 horas (de Brasília). Pelo Brasileiro, o Alvinegro irá encarar o Corinthians, no próximo domingo, em São Paulo. Já o Fortaleza joga contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, na próxima quarta-feira, às 21h00 (de Brasília), pela Sul-Americana. Pela Série A, o clube cearense volta a entrar em campo contra o Athletico-PR, no próximo sábado, no Castelão, às 18h30 (de Brasília).

A partida começou com o Fortaleza bem melhor no Castelão. Com apenas dez minutos, os donos da casa abriram o placar. Tomás Pochettino recebeu pela direita e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro John, deixando os cearenses na frente do marcador.

Seis minutos depois, em lance bem semelhante, o Fortaleza quase ampliou. Cuiabano deu bobeira pela direita, Marinho avançou e serviu Pochettino, o em cima da linha, Alexander Barboza apareceu para evitar que seu compatriota fizesse o segundo gol dos donos casa no Castelão.

Com o passar do tempo, o Alvinegro conseguiu reduzir a pressão e equilibrar a partida. Aos 40 minutos, o empate veio. Após cobrança de escanteio pela direita, Danilo apareceu para cabecear e deixar tudo igual no Castelão.

Com 10 minutos do segundo tempo, Artur Jorge fez três substituições, colocando Júnior Santos, Jefferson Savarino e Damián Suárez nas vagas de Luiz Henrique, Óscar Romero e Mateo Ponteo. Com isso, o Botafogo melhorou na partida e criou boas chances.

Primeiro, Júnior Santos ganhou da defesa do Fortaleza e bateu cruzado, Savarino não conseguiu dominar a e bola escapou, com isso, o goleiro João Ricardo apareceu bem para salvar o Fortaleza. Depois, aos 30 minutos, Damián Suárez fez bom cruzamento para Júnior Santos, que dentro da área, finalizou bom, raspando a meta do goleiro dos donos da casa.

Os últimos minutos foram bastante intensos, com as duas equipes buscando a vitória. O Botafogo era mais perigoso e teve duas boas oportunidades com Júnior Santos. O Fortaleza teve um gol anulado, porém, apesar do esforço, a partida terminou empatada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 BOTAFOGO



Local: Castelão (CE)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Renda e Público: Não disponível / 15.914 pagantes

Cartões Amarelos: Titi, Hércules, Lucero e Brítez (Fortaleza), John Victor, Mateo Ponte, Diego Hernández, Alexander Barboza, Cuiabano e Romero (Botafogo).

Cartões Vermelhos: -

Gols: Pochettino, aos 10 minutos, e Danilo Barbosa, aos 41 do primeiro tempo.





FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonathan; Matheus Rossetto, Hércules (José Welison) e Pochettino (Machuca); Marinho (Yago Pikachu), Renato Kayzer (Lucero) e Breno Lopes (Moisés). Técnico: Juan Vojovda.



BOTAFOGO: John Victor; Mateo Ponte (Damián Suárez), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Gregore, Tchê Tchê e Oscar Romero (Diego Hernández); Jeffinho (Savarino) e Luiz Henrique (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge