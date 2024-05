Comemoração dos jogadores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo divulgou a lista dos jogadores que viajaram para as partidas contra Fortaleza e Universitário no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, respectivamente. O Alvinegro enfrenta o Leão do Pici na capital cearense. De lá, a delegação parte diretamente para Lima, no Peru.

A principal novidade é o retorno de Eduardo, que ficou de fora dos últimos compromissos após sofrer uma pancada no pé. A tendência é que ele fique à disposição do técnico Artur Jorge para a partida da competição continental

Veja a lista

Agenda

O Botafogo enfrenta o Fortaleza neste domingo, a partir das 16h, na Arena Castelão. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Posteriormente, encara o Universitario na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima. O jogo é válido pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores.