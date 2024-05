Na última semana, Júnior Santos fez o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU, pela Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 11/05/2024 09:15 | Atualizado 11/05/2024 10:46

Rio - Em grande fase no Botafogo , o atacante Júnior Santos recebeu uma homenagem do clube. Agora, ele tem sua própria coleção casual de produtos do time. Anteriormente, o Glorioso já havia lançado peças de Matías Segovia, Tchê Tchê e Tiquinho Soares.

Em parceria com a marca Reserva Ink, estão à venda camisas, agasalhos e croppeds com diversos desenhos do atleta, com referências aos apelidos de Raio e Jacaré.

A COLEÇÃO DO JACARÉ CHEGOU! #BFR



De forma exclusiva e com entrega para todo o Brasil, meus escolhidos já podem adquirir as novas peças do Júnior Santos na Botafogo INK.

Acesse o link e garanta já a sua https://t.co/uBCEU71Jjr pic.twitter.com/DnrWzghtQB — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 11, 2024

Júnior Santos é o principal jogador do Botafogo nesta temporada. Na Libertadores, fez nove gols em oito partidas e assumiu o posto de artilheiro da competição até o momento.

