Artur Jorge comanda treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge comanda treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/05/2024 20:38

Rio - Júnior Santos e Savarino devem iniciar a partida contra o Fortaleza, neste fim de semana, no banco de reservas. A mudança pode acontecer para administrar o desgaste físico causado pelos últimos jogos do Botafogo. Eles, aliás, não participaram de todo o treino desta sexta-feira por causa do controle de carga. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

O técnico Artur Jorge ainda pode promover mais mexidas justamente para poupar outros jogadores. Dessa forma, um provável Botafogo tem: John; Mateo Ponte, Bastos (Lucas Halter), Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore (Danilo Barbosa) e Tchê Tchê; Luiz Henrique (Patrick de Paula), Jeffinho, Óscar Romero e Diego Hernández.

O Botafogo enfrentara o Fortaleza neste domingo, a partir das 16h, na Arena Castelão. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, a delegação alvinegra parte para Lima, no Peru, onde enfrenta o Universitario. Este jogo, válido pela Libertadores, acontecerá na quinta-feira, às 19h (de Brasília).