Em 2024, Eduardo entrou em campo 18 vezes, fez seis gols e deu três assistências - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 11/05/2024 11:50

Rio - Após sofrer pancada no treino e ficar de fora dos últimos dois jogos do Botafogo , Eduardo deve retornar aos gramados na próxima semana. O meio-campista tende a integrar a delegação alvinegra que viaja para o Ceará neste sábado, mas só deve ser utilizado no duelo com o Universitario, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira (16).

O Botafogo enfrenta o Fortaleza neste domingo (12), no Castelão, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Do Ceará, os jogadores irão diretamente para Lima. Sendo assim, Eduardo deve integrar os relacionados visando a partida da semana que vem.

A ideia do Glorioso é ter o meio-campista totalmente recuperado para o confronto pela Libertadores. Ele realiza tratamento intensivo no pé, região na qual foi atingido.

Com as lesões de Tiquinho Soares e Matheus Nascimento, Eduardo é o principal responsável por fazer a função no time do técnico Artur Jorge. O camisa 33 vinha atuando mais centralizado, como um falso 9.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa a terceira posição na tabela, com nove pontos - um de desvantagem para o líder Bahia.

Já na Libertadores, com a vitória sobre a LDU na última semana, o Alvinegro entrou na zona de classificação às oitavas de final. Neste momento, soma seis pontos - mesmo número do Junior Barranquilla, líder do Grupo D. Na sequência, aparecem Universitario, com cinco, e LDU, com quatro.