Botafogo se recuperou na temporada com sequência de jogos no RioVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/05/2024 11:55 | Atualizado 10/05/2024 12:00

começa no domingo (12), contra o Fortaleza, às 16h, e será decisiva para

Da crise para a confiança em menos de um mês, o Botafogo soube aproveitar muito bem a sequência de sete jogos no Rio de Janeiro. Com seis vitórias e uma derrota, o Glorioso mostrou evolução, mas terá de comprová-la com a maratona fora de casa, que, e será decisiva para buscar a classificação na Libertadores e Copa do Brasil, e seguir bem no Brasileirão.

"Não é o fator 'casa' ou 'fora' que pode determinar a nossa ambição e nossa determinação. Temos que ter a capacidade e a coragem de jogar onde quer que seja da mesma forma. Sabemos que teremos confrontos difíceis e estamos conscientes disso. Somos capazes de cumprir os objetivos'', avalio o técnico Artur Jorge.

A situação atual era difícil de imaginar em 14 de abril, quando o Botafogo chegava à terceira derrota seguida, ao levar 3 a 2 do Cruzeiro, na estreia no Brasileirão, após cair para LDU e Junior Barranquilla, pela Libertadores. A pressão sobre os jogadores era grande.



Tanto que, o início da sequência no Rio não foi animador, com apenas 8.508 torcedores no Nilton Santos, que vaiaram o time e muitos jogadores, diante da atuação ruim na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, a primeira sob o comando de Artur Jorge.

O resultado ajudou a tirar a pressão de um elenco que mostraria evolução logo na partida seguinte, com a goleada por 5 a 1 sobre o Juventude. O 3 a 1 contra o Universitario, do Peru, e o 2 a 0 sobre o Flamengo, como visitante no Maracanã, deram a virada de chave para que o Botafogo estivesse de volta para brigar em duas competições, com liderança na nacional e recuperação na sul-americana.



O time ainda conseguiu emendar a quinta vitória seguida, sobre o Vitória (1 a 0), na ida da Copa do Brasil, mas logo depois teve o único tropeço, ao perder por 2 a 1 para o Bahia. Só que o difícil 2 a 1 sobre a LDU já recolocou tudo nos trilhos e deixou o Glorioso em boa situação.



A maratona do Botafogo fora de casa



Agora, serão cinco jogos fora de casa nos próximos seis compromissos até o fim de maio, com viagens desgastantes e mais de 23 mil km percorridos. Três deles decisivos, sendo dois pela Libertadores, contra Universitario, no Peru, e Junior Barranquilla, na Colômbia. A classificação já pode sair no dia 16, contra os peruanos, mas a tendência é que seja no confronto direto contra os colombianos, em 28 de maio.



Já no Brasileirão, o Botafogo pode retomar a liderança se for bem contra Fortaleza e Corinthians. Ainda terá de buscar a classificação às oitavas da Copa do Brasil contra o Vitória, dia 22. Logo depois, terá o clássico com o Fluminense, em casa, no dia 25, antes do jogo contra o Junior Barranquilla.



A maratona fora teoricamente só encerraria em 1 de junho, contra o Grêmio, mas há incerteza se o clube gaúcho terá esse compromisso adiado, em função da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.