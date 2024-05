Óscar Romero chegou ao Botafogo em março deste ano - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/05/2024 16:50

Ele é mágico! Mais um gol de Júnior Santos, o artilheiro do @Botafogo e da CONMEBOL #Libertadores#AMagiaAcontece pic.twitter.com/3E1IaP5VIf — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 9, 2024

No duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com o Vitória, Óscar Romero já havia dado bom passe para quebrar as linhas do adversário e iniciar a jogada do gol do triunfo alvinegro por 1 a 0. Contra a LDU, a ideia foi a mesma, mas, dessa vez, Júnior Santos girou e mandou para as redes.

O meia aparece como uma opção para o técnico Artur Jorge no setor. Nos últimos três jogos da equipe, ele entrou ao longo da segunda etapa e teve boa atuação, dando dinâmica ao Alvinegro.

Romero foi anunciado pelo Botafogo no fim de março e chegou sem custos, já que estava sem clube após deixar o futebol turco. Até aqui, no Glorioso, atuou em oito partidas, sendo zero como titular.