Artur Jorge na partida entre Botafogo e LDUVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2024 00:56

vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre a LDU, nesta quarta-feira (8), no Estádio Nilton Santos, infelizmente teve o VAR como um dos protagonistas da noite. A tecnologia demorou impressionantes dez minutos para anular um gol marcado pelos equatorianos no primeiro tempo. Após a partida, o técnico Artur Jorge lamentou a quebra de ritmo da pausa, mas evitou focar no equipamento, que definiu como "acessório ao jogo". Rio - A, infelizmente teve o VAR como um dos protagonistas da noite. A tecnologia demorouno primeiro tempo. Após a partida, o técnico Artur Jorge, que definiu como "acessório ao jogo".

"A demora muitas vezes tem a ver com a dificuldade de análise do lance e também pelas ferramentas usadas. A partir daí ficamos expostos àquilo que é o tempo necessário. Se temos ou não as melhores ferramentas, isso eu não sei, não sou expert nisso. O fato é que é muito tempo, isso condiciona porque quebra o ritmo de jogo", lamentou o português.

"Tivemos 15 minutos de grande intensidade, tivemos uma entrada no jogo fantástica, os jogadores deram um ritmo de jogo muito bom, foi forte, foi intenso, foi direcionado ao gol. Esse momento acaba quebrando isso um bocadinho, mas acho que temos que falar de futebol, do jogo, de como foi o espetáculo. De como a vitória foi justa para o Botafogo, da entrega de todos os atletas. É isso que temos que focar, e parar de falar sobre aquilo que é acessório ao jogo", completou.

Artur também exaltou a atuação do Glorioso, destacando a boa atuação de Óscar Romero, que entrou no segundo tempo e deu assistência para Júnior Santos definir a vitória.

"Estou satisfeito com o desempenho dele, teve um papel importante hoje também. Eu gosto de dizer que a importância dos jogadores vem daqueles que sabem aproveitar as oportunidades. Alguns podem ter 80 minutos, outros nove, outros 45. Têm que estar preparados e capazes de acrescentar valor à equipe quando forem chamados. Nós, no Botafogo, viveremos em função daquilo que possam ser as opções. Se tivermos 23 jogadores preparados, seguramente ficaremos mais perto do sucesso. Alguns vão jogar mais do que outros, alguns não vão jogar, mas contribuem com a energia aos colegas", declarou o treinador.

"Mais do que falar de questões individuais, eu destaco o coletivo, que foi a força da equipe. A equipe se reergueu depois de ter um resultado pouco positivo e hoje voltou a ganhar e estar numa posição mais confortável. Estamos correndo atrás do prejuízo das duas primeiras rodadas", finalizou.

A vitória deixou o Botafogo na vice-liderança do Grupo D, com 6 pontos, ficando atrás do líder Junior Barranquilla apenas no saldo de gols. Nas duas últimas rodadas da fase de grupos, o time carioca jogará fora de casa: no dia 16 de maio, contra o Universitario, em Lima, e no dia 28, contra o próprio Barranquilla, na Colômbia.



Agora, o Glorioso vira sua chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Fortaleza, no domingo (12), às 16h (de Brasília), no Castelão.