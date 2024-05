Júnior Santos marcou o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2024 00:14 | Atualizado 09/05/2024 08:25

importância do resultado para os planos da equipe alvinegra na Libertadores. Artilheiro da competição com nove gols, o atacante também celebrou a boa fase. Rio - Autor do gol da vitória por 2 a 1 do Botafogo sobre a LDU, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Nilton Santos , Júnior Santos destacou a. Artilheiro da competição com nove gols, o atacante também celebrou a boa fase.

"O mais importante de tudo hoje foi a vitória. Estávamos precisando para dar resposta na nossa força na Libertadores, para conseguir nossos objetivos. Estou muito feliz pelo momento, por poder ajudar com gol. Quero manter o foco para evoluir e continuar ajudando o Botafogo", disse Júnior Santos, à ESPN.

A vitória deixou o Botafogo na vice-liderança do Grupo D, com 6 pontos, ficando atrás do líder Junior Barranquilla apenas no saldo de gols. Nas duas últimas rodadas da fase de grupos, o time carioca jogará fora de casa: no dia 16 de maio, contra o Universitario, em Lima, e no dia 28, contra o próprio Barranquilla, na Colômbia.



Agora, o Glorioso vira sua chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Fortaleza, no domingo (12), às 16h (de Brasília), no Castelão.