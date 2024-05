Torcida do Botafogo apoia vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul - João Alexandre Borges/O Dia

Publicado 08/05/2024 21:03

a torcida alvinegra estendeu na arquibancada do Estádio Nilton Santos uma faixa com a frase "Toda força ao povo do Rio Grande do Sul", que ficará exposta na partida contra a LDU, pela Libertadores. Rio - A torcida do Botafogo mandou seu apoio ao Rio Grande do Sul, castigado pelas grandes enchentes que aterrorizam a população nos últimos dias. Na noite desta quarta-feira (8),, que ficará exposta na partida contra a LDU, pela Libertadores.

O Botafogo já havia se mobilizado nesta noite em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. O clube colocou postos de coleta para recolher doações nos setores norte, leste e oeste do Nilton Santos. Água, itens de cama, mesa e banho, e produtos de higiene pessoal foram arrecadados.

a tragédia das chuvas no estado já matou 100 pessoas. Além disso, outras 130 estão desaparecidas e 374 feridas. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul,Além disso,