Tchê Tchê retorna ao Botafogo na partida contra a LDU - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/05/2024 18:17 | Atualizado 08/05/2024 18:51

Rio - O Botafogo divulgou, na tarde desta quarta-feira (8), a lista de jogadores relacionados para o jogo contra a LDU, que acontece mais tarde, às 21h30, no Nilton Santos, e é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A principal novidade é o retorno do volante Tchê Tchê. O jogador se recuperou de uma infecção intestinal e está apto para atuar pelo Botafogo. Além dele, o jovem atacante Fabiano, de 18 anos, é uma surpresa na relação do Alvinegro.

O Botafogo, por outro lado, terá o desfalque do meia Eduardo, que sofreu uma pancada no tornozelo no treino do último sábado (4) e não tem condições de jogo. O lateral-esquerdo Cuiabano também não entrará em campo contra a LDU, pelo fato de não estar inscrito para a fase de grupos da Libertadores.

Além deles, Rafael (fratura por estresse no joelho esquerdo), Marçal (lesão na panturrilha direita), Matheus Nascimento (lesão grave na coxa direita), Tiquinho Soares (lesão na coxa direita) e Pablo (lesão na coxa) também serão desfalques do Botafogo.

O Botafogo é o lanterna do grupo D da Libertadores, com três pontos, enquanto o a LDU é o terceiro colocado, com quatro pontos. Entretanto, quem vencer o duelo desta quarta (8) pode terminar a rodada na liderança do grupo, sabendo que o Junior, primeiro lugar com seis pontos, já jogou na rodada na última terça (7), contra o Universitario.

Confira os relacionados do Botafogo para o jogo contra a LDU:

Goleiros: Gatito Fernández, John e Raul

Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Damián Suárez, Hugo, Lucas Halter e Mateo Ponte

Meio-Campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Gregore, Jacob Montes, Marlon Freitas, Óscar Romero, Patrick de Paula e Tchê Tchê

Atacantes: Fabiano, Jeffinho, Junior Santos, Luiz Henrique, Savarino e Yarlen