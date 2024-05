Botafogo evoluiu desde a chegada de Artur Jorge, mas ainda tem situação delicada na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/05/2024 12:22

o empate em 1 a 1, na terça-feira (7), entre Universitário, do Peru, e Junior Barranquilla, da Colômbia, o Glorioso pode pular para o primeiro lugar se vencer em casa a LDU nesta quarta (8), às 21h30 (de Brasília), por três gols de diferença.

Botafogo pode deixar a lanterna e assumir a liderança do Grupo D da Libertadores. Com, da Colômbia, o Glorioso pode pular para o primeiro lugar se vencer em casa a LDU nesta quarta (8), às 21h30 (de Brasília), por três gols de diferença.

A conta é simples. O Junior Barranquilla foi para seis pontos com o empate fora de casa, enquanto o Universitario ficou com cinco. Como o Botafogo está com três, uma vitória o colocaria empatado com os colombianos, que têm dois de saldo de gols.



Já o Glorioso, atualmente com -1, precisaria vencer, por exemplo, por 3 a 0 para empatar nesse critério. E por esse placar, passaria a ter sete gols marcados, contra seis, o que o faria assumir a liderança.



Por outro lado, um tropeço diante da LDU, que está em terceiro lugar com quatro pontos, colocaria o time de Artur Jorge em situação delicada. Afinal, permaneceria em quarto e teria que vencer os dois últimos jogos fora de casa.