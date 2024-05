Luís Castro, ex-Botafogo, é o treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita - AFP

Publicado 07/05/2024 19:00

Rio - O staff do técnico Luís Castro acionou o Botafogo na Fifa. O português cobra o salário do último mês trabalhado, premiações e 13 parcelas do FGTS que não foram depositadas. O clube tem até o dia 9 de junho para quitar a dívida. Em caso de não cumprimento da determinação, será impossibilitado de inscrever jogadores (transferban) nas próximas três janelas de transferências.

A dívida é referente à época da saída do comandante do Alvinegro, no meio do ano passado. A promessa da diretoria do clube era acertar tudo até o dia 9 de julho de 2023, o que não aconteceu.

Luís Castro abriu mão dos juros e da multa pelo atraso e selou um novo acordo de pagamento com o Botafogo, segundo o 'ge'. A ideia seria depositar o valor em cinco parcelas até dezembro de 2023, mas apenas a primeira parte foi acertada.



O português, então, acionou o clube na Fifa, que deu ganho de causa ao treinador. O Botafogo foi notificado no dia 25 de abril e deu 45 dias para quitar a dívida sob o risco de punição. A decisão cabia recurso, mas o Alvinegro não tentou reverter.