Tchê Tchê retornou aos treinamentos do Botafogo, após receber alta do hospital - Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê retornou aos treinamentos do Botafogo, após receber alta do hospitalVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2024 17:50

Rio - O volante Tchê Tchê retornou aos treinamentos do Botafogo nesta segunda-feira (6). Ele estava há uma semana longe dos gramados, internado com uma infecção intestinal . Na última quinta, o camisa 6 recebeu alta e voltou a estar à disposição do técnico Artur Jorge.

A tendência é de que o jogador seja relacionado para o duelo com a LDU, que acontece nesta quarta (8), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele desfalcou a equipe alvinegra nas últimas duas partidas, contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e Bahia, pelo Brasileirão.

O Glorioso é o último colocado do Grupo D, com três pontos, e precisa vencer os equatorianos para se manter vivo nas últimas rodadas, pensando em classificação para as oitavas do torneio continental.

Com passagens por Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, Tchê Tchê chegou ao Botafogo em 2022 e se firmou rapidamente como peça importante no elenco. O volante tem contrato até o fim do ano com o clube carioca.