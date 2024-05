Denúncia ocorreu pelas declarações de John Textor após a partida contra o RB Bragantino, pela Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2024 15:45 | Atualizado 06/05/2024 16:19

Rio - Dono da SAF do Botafogo , John Textor foi julgado pelo STJD, nesta segunda-feira (6), sobre as acusações de manipulação de resultados. Ele recebeu um prazo de cinco dias para apresentar as provas que garante possuir. Além disso, foi multado em R$ 60 mil - quantia que será destinada ao Rio Grande do Sul.

John Textor, que não participou da audiência, foi punido no artigo 220 do CBJD (deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva). Se não cumprir as determinações do STJD e não apresentar os documentos no prazo de cinco dias, o empresário poderá ser julgado no artigo 223 (deixar de cumprir decisão da Justiça Desportiva). O prazo para a apresentação das provas depende da entrega do acórdão, então ainda não tem data definida.

A denúncia aconteceu pelas declarações do empresário depois da partida contra o Red Bull Bragantino, pela fase preliminar da Libertadores, em fevereiro. À época, ele disse: "Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas... Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Ednaldo (Presidente da CBF). Nunca disse nada sobre ele".

E prosseguiu: "Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023, e nós temos provas".

A defesa de Textor foi liderada pelo advogado Michel Assef Filho, que tentou a suspensão do julgamento. Ele argumentou que o americano não é obrigado a apresentar documentos, principalmente porque há uma investigação policial sobre o caso, e que, inclusive, tem se mostrado disposto a ajudar no caso. O pedido, no entanto, foi indeferido.

Segunda punição sofrida pelo dono do Botafogo



John Textor já havia sido punido no fim do mês passado , quando foi suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil por declarações após a derrota alvinegra para o Palmeiras, em novembro de 2023, quando o dirigente fez duras críticas à arbitragem, à CBF e ao presidente da entidade. O norte-americano ainda tem seis dias a cumprir deste caso - o que será somado com a punição desta segunda.

