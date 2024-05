Artur Jorge, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/05/2024 21:45

Rio - O Botafogo tentou de tudo, lutou até o fim, mas foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 , neste domingo (5), no Nilton Santos, pela 5ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro saiu atrás no placar, teve dois gols anulados e não conseguiu evitar a derrota, que custou a liderança do campeonato. O técnico Artur Jorge assumiu a responsabilidade pelo resultado e explicou as decisões durante o jogo.

"Minha função é tomar decisões. Tínhamos mais bolas nos corredores, tentamos colocar mais um homem junto ao Junior Santos. Optamos pelo Barboza porque é alto. Tentamos ganhar o jogo, a intenção foi essa. Procuramos estrategicamente montar a equipe para chegar ao segundo gol. Tenho que assumir essa responsabilidade. É procurar ganhar e que a gente, quando perder, tenha ambição de ganhar", disse.

O zagueiro Alexander Barboza entrou durante o segundo tempo e foi improvisado no ataque. A ideia do técnico português era aumentar o número de jogadores na área e ter mais chances de concluir as jogadas criadas pelo lado. Porém, o time cedeu mais espaços e sofreu o gol da derrota nos minutos finais. Artur Jorge demonstrou insatisfação com o desempenho e reiterou a necessidade de evolução.

"O que nos avalia é essencialmente o resultado. Não foi o resultado que queríamos e esperávamos. Temos que dar mérito ao adversário, que é uma boa equipe e individualmente com bons jogadores. Tivemos oportunidades, criamos, fizemos três gols, sendo que só um contou. A partir daí é o resultado que fica e que não nos agrada de todo. Ficamos por isso insatisfeitos com aquilo que produzimos", concluiu.

Com a derrota, o Botafogo se manteve com nove pontos, perdeu a liderança do Brasileirão e agora ocupa o terceiro lugar. Já o Bahia, por sua vez, assume o segundo lugar, com 10, e tem a mesma pontuação do novo líder Athletico-PR. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, no Nilton Santos, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.