Botafogo foi derrotado pelo Bahia no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo foi derrotado pelo Bahia no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/05/2024 20:30

Rio - O Botafogo viveu uma noite que parecia filme repetido do Brasileirão de 2023. O Alvinegro teve dois gols anulados, saiu atrás no placar e chegou a arrancar o empate, mas sofreu um duro golpe nos últimos minutos e foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, neste domingo (5), no Nilton Santos, pela 5ª rodada. Everaldo e Rafael Ratão marcaram para o time baiano, enquanto Jeffinho descontou para o Glorioso.

fotogaleria

Com a derrota, o Botafogo se manteve com nove pontos, perdeu a liderança do Brasileirão e agora ocupa o terceiro lugar. Já o Bahia, por sua vez, assume o segundo lugar, com 10, e tem a mesma pontuação do novo líder Athletico-PR. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, no Nilton Santos, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

O jogo

Botafogo e Bahia protagonizaram um duelo bastante ofensivo desde o primeiro tempo. Luiz Henrique chegou a abrir o placar aos sete minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Principal reforço do time no ano, ele foi o destaque participando de tabelas, triangulações e gerando boas oportunidades. Savarino também levou perigo ao acertar o travessão — mas o lance foi anulado novamente por posição irregular.



O Bahia não deixou barato. O time baiano levava perigo principalmente pelo lado direito com os avanços do lateral Santiago Arias. O colombiano aproveitou os espaços deixados por Hugo, quase abriu o placar aos 18 minutos, criou uma boa oportunidade para Everaldo, aos 37, e foi o pivô do pênalti — marcado após o VAR recomendar a revisão — convertido por Everaldo, nos acréscimos.

O panorama do jogo mudou na etapa final. O Botafogo empurrou o Bahia no campo defensivo teve mais um gol anulado, dessa vez com o lateral Damián Suárez, aos dois minutos. Mas o Alvinegro não desanimou. O goleiro Marcos Felipe salvou em finalização de Óscar Romero, mas o rebote seguiu com o time carioca e terminou em gol de Jeffinho.

Depois de sofrer o gol de empate, o Bahia conseguiu conter a pressão do Botafogo. A posse de bola chegou a ficar dividida com 50% para cada lado, mas o Alvinegro parecia mais produtivo na troca de passes e teve chance de virar com Cuiabano. Artur Jorge, então, tentou deixar o time mais ofensivo — improvisou até Barboza no ataque — mas isso custou caro. O Tricolor teve espaços e venceu com gol de Rafael Ratão.

Botafogo x Bahia

Data: 5/5/2024

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: John Victor; Damián Suárez (Alexander Barboza), Lucas Halter, Bastos e Hugo (Cuiabano); Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Óscar Romero), Savarino e Jeffinho (Diego Hernández); Junior Santos. Técnico: Artur Jorge

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Ademir), Cauly (Gabriel Teixeira) e Thaciano (Rafael Ratão); Everaldo (Rezende). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Gols: Everaldo, de pênalti, aos 47' do 1ºT (0-1); Jeffinho, aos 18' do 2ºT (1-1); Rafael Ratão, aos 40' do 2ºT (1-2)

Cartões amarelos: Bastos e Alexander Barboza (BOT); Kanu e Rezende (BAH)