Artur Jorge durante treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/05/2024 13:07

Rio - O Botafogo deve repetir o rodízio de jogadores que tem feito nos últimos jogos para enfrentar o Bahia, neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A ideia do técnico Artur Jorge é manter a rotação no elenco alvinegro.

Desde sua chegada, o técnico português vem optando por rodar bastante o elenco para manter a confiança dos jogadores em alta. Contra o Vitória, na última quinta (2), pela Copa do Brasil, ele fez sete mudanças em relação ao time que venceu o clássico com o Flamengo e deve repetir as mudanças contra o Bahia.

Artur Jorge tem por característica só confirmar o time titular na preleção, horas antes das partidas. No entanto, a provável escalação do Botafogo para este domingo tem John, Damián Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Savarino) e Jeffinho; Eduardo (Romero) e Júnior Santos.

O Botafogo iniciará a rodada do Brasileirão como líder isolado, com nove pontos, um a mais do que o Atlético-MG. O Glorioso vem de cinco vitórias consecutivas.