John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/05/2024 16:03

Rio - A SAF do Botafogo fez um empréstimo no valor de R$ 333 milhões junto à XP Investimentos, no ano passado, e repassou parte do valor para o RWD Molenbeek, clube belga de John Textor. A justificativa apresentada foi necessidade de capital de giro para a empresa e a informação está no balanço divulgado pelo Glorioso na última quinta (2).

O documento revela também outros três empréstimos realizados pela SAF em 2023: um de R$ 20 milhões com a Money Plus e dois com o Daycoval, um de R$ 10,1 milhões e outro de R$ 6,8 milhões, perfazendo o total de R$ 369,9 milhões em empréstimos.

"Os empréstimos foram obtidos com o objetivo de fornecer suporte ao capital de giro da empresa, garantindo assim sua capacidade de operar de forma eficaz e cumprir suas obrigações financeiras", diz o balanço.

No caso do empréstimo com a XP, que repassou R$ 43,9 milhões ao RWD Molenbeek, a previsão é de pagamento até 1º de junho. Os juros fizeram a dívida atingir R$ 340 milhões até o fim de 2023.

No balanço, o time carioca afirma que o empréstimo com a XP Investimentos "não implica em riscos para a SAF Botafogo, pois os valores envolvidos serão integralmente garantidos pelo acionista majoritário".



No documento divulgado na última quinta, o Botafogo fala em um déficit de R$ 101 milhões, mas sem constar o valor do empréstimo junto à XP, Neste caso, o valor seria de R$ 434 milhões.

"O principal impacto observado decorreu de um empréstimo realizado pela SAF Botafogo em colaboração com a XP Investimentos, envolvendo a Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios ao Sr. John Textor. Apesar desse empréstimos ter sido registrado no balanço da SAF, é crucial registrar que os riscos atrelados a essa operação estão compartilhados entre a SAF Botafogo e acionista majoritário Sr. John Textor", diz o balanço.