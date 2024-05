Gregore em ação pelo Botafogo na partida contra o Vitória - Vitor Silva / Botafogo

Gregore em ação pelo Botafogo na partida contra o VitóriaVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2024 12:43

Rio - O Botafogo venceu o Vitória na última quarta-feira (2) pelo placar de 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O volante Gregore fez uma análise do jogo e valorizou o "triunfo", palavra acostumada a dizer em seu tempo no Bahia.

"Triunfo. Já acostumei a falar triunfo desde os tempos de Bahia. Hoje jogando no Botafogo não tem mais essa rivalidade, mas é respeitar os jogadores que estão do outro lado", afirmou Gregore, após o término da partida.

"O primeiro tempo foi muito difícil, não conseguimos encaixar a formação que o Mister (Artur Jorge) tinha pedido. No segundo tempo, pelas trocas, mostramos a força do grupo e demos passo importante para o jogo de volta em Salvador. Toda vantagem contra qualquer time do Brasil é uma vantagem boa. Não foi o jogo que buscávamos fazer, mas conseguimos 1 a 0, importante, vamos levar para lá. Sabemos que lá a torcida apoia bastante, vamos com a mentalidade de ver o que o Mister vai preparar", complementou.

Gregore defendeu o Bahia entre 2018 e 2020, e lá, ele e os outros funcionários do clube eram proibidos de falar a palavra "vitória", para não fazer alusão ao principal rival. Com isso, uma palavra bastante utilizada por eles é "triunfo", para manter a ideia da frase, sem mencionar o Rubro-Negro Baiano.

O próximo rival do Botafogo é, justamente, o Bahia. O jogo acontecerá no próximo domingo (5), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, e é válido pela quinta rodada do Brasileirão. Apesar de ter vivido sua melhor fase no Tricolor Baiano, Gregore garantiu que é seu coração é botafoguense.

"Meu coração agora é botafoguense, defendo as cores do Botafogo. Minha passagem no Bahia foi muito boa, mas agora minha cabeça está no Botafogo", concluiu.