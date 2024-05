Botafogo enfrentou o Vitória no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2024 21:20

Rio - O Botafogo teve um rendimento bem diferente nos dois tempos contra o Vitória, no Nilton Santos. Após o fim da partida da Copa do Brasil, que terminou com vitória por 1 a 0 por parte dos cariocas, Luiz Henrique ressaltou o papel importante de Artur Jorge na mudança de comportamento do Alvinegro no confronto.

"No primeiro tempo a gente não foi efetivo, porém, tivemos uma conversa importante com o treinador e conseguimos voltar mais forte para o segundo tempo. Recebemos os parabéns do Artur Jorge e ele pediu para que a gente tenha mais fome e seja mais eficiente na frente", afirmou o atacante.

Com uma equipe muito modificada, o Botafogo superou a atuação ruim no primeiro tempo e a falta de entrosamento para estrear com vitória na Copa do Brasil. No Nilton Santos, o Alvinegro derrotou o Vitória por 1 a 0, e poderá jogar por um empate no jogo de volta, que irá acontecer no próximo dia 21, em Salvador, para se classificar para as oitavas de finais da competição.

O Botafogo voltará aos gramados justamente contra o maior rival do Vitória. Neste domingo, no Nilton Santos, o Alvinegro recebe o Bahia, às 16 horas (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro entra em campo no mesmo dia, em Salvador, contra o São Paulo, às 18 horas (de Brasília).