Botafogo e Vitória se enfrentaram pela última vez na Série B do Brasileirão de 2021 - JORGE RODRIGUES / ELEVEN / ESTADÃO CONTEÚDO

Botafogo e Vitória se enfrentaram pela última vez na Série B do Brasileirão de 2021JORGE RODRIGUES / ELEVEN / ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/05/2024 10:29

Rio - Botafogo e Vitória se reencontram em momento bem diferente desde o último encontro. O Alvinegro enfrentou o Rubro-Negro pela última vez em 2021, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, ambos estão na primeira divisão e vivem uma fase bem distinta de um passado nem tão distante assim.

O primeiro encontro entre Botafogo e Vitória desde que retornaram para a primeira divisão do Brasileiro acontece nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o encontro pelo Brasileirão está previsto para o dia 3 de julho, no Barradão.

O histórico do confronto é favorável ao Vitória. Em 45 jogos na história contra o time baiano, o Botafogo venceu 14, empatou 14 e perdeu 17. Porém, no histórico recente, o Alvinegro leva vantagem. Nos últimos 10 jogos, por exemplo, venceu cinco, empatou quatro e perdeu apenas uma vez.

Em 2012, Botafogo e Vitória se enfrentaram pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro levou a melhor. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Barradão, mas o Leão buscou a classificação no Rio de Janeiro após vencer por 2 a 1, no Nilton Santos.

Momento financeiro distinto desde a Série B

Após conquistar o título da Série B em 2021, o Botafogo se tornou SAF em 2022. O Alvinegro vendeu 90% das ações para o empresário americano John Textor — que recentemente realizou um aporte de mais de R$ 100 milhões , previsto em contrato.

O Vitória, por sua vez, prepara o terreno para se tornar SAF, e voltou a ser competitivo a nível nacional. Em dezembro do ano passado, o Rubro-Negro negociou os naming rights do Barradão para o site de acompanhantes Fatal Model, por R$ 100 milhões.



A mudança financeira reflete dentro de campo. O Botafogo brigou pelo título brasileiro em 2023 e, neste ano, já lidera o campeonato. O Vitória, por sua vez, superou o Bahia e conquistou o título baiano de 2024. Vale lembrar que rival do Rubro-Negro se tornou SAF e foi comprado pelo Grupo City.