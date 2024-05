Marlon Freitas, volante do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Marlon Freitas, volante do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2024 11:20

Rio - O volante Marlon Freitas, de 29 anos, está no Botafogo há um ano e meio, mas já viveu momentos bem distintos e intensos no clube. Destaque em boa parte do ano passado, o jogador foi bastante criticado na derrocada da equipe na reta final do Brasileiro. Depois de um começo de ano ruim, recuperou o bom futebol. Ao analisar sua volta por cima, Marlon Freitas elogiou o trabalho de Artur Jorge.

"A filosofia do Mister (Artur Jorge) ajuda meu estilo de jogo, está me potencializando. Fico feliz. É importante estar ajudando, o grupo é forte, tem competitividade grande, vários de qualidade no meu setor. Quem jogar vai dar conta do recado. O grupo não tem vaidade, é um torcendo pelo outro, ajuda bastante", afirmou em entrevista à Botafogo TV.

Bastante questionado neste começo de ano, Marlon Freitas recebeu uma proposta do Vasco, porém, o Botafogo decidiu mantê-lo. Em relação a atual temporada, o volante mantém a cautela, embora mostre confiança em possíveis títulos.

"É uma fase importante, momento importante, estamos crescente, comprando ideia do Mister Artur (Jorge). É dar continuidade no trabalho, tem muita coisa boa pela frente, com humildade, pés no chão, para conquistarmos coisas grandes esse ano", disse.