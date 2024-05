John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2024 09:44

Rio - A SAF do Botafogo foi acionada na Justiça nesta semana por conta de uma dívida de R$ 20 milhões com atletas, treinadores e empresários. São 13 processos em andamento, segundo o "ge". O escritório do advogado Aldo Giovani Kurle representa os casos.

Os processos foram divididos em três esferas, sendo que nove estão na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão que os empresários acionam por dívidas de comissão. O restante está na Justiça Trabalhista e na Fifa.

O valor da dívida engloba comissão para intermediários, participação em direitos econômicos, verbas rescisórias e trabalhistas, mecanismo de solidariedade não pago, direitos de imagem e luvas. Segundo o escritório de Aldo Giovani Kurle, o Botafogo não honrou os acordos de pagamentos.

Em nota oficial, o Botafogo lamentou as "práticas desrespeitosas" do empresário Aldo Giovani Kurle, e entende que ele utilizou uma estratégia para pressionar o clube. O Alvinegro ainda reiterou que o empresário e seus clientes "não são bem-vindos".

Nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo lamenta os relatos apresentados pelo advogado Aldo Kurle e aproveita a oportunidade para esclarecer os seguintes pontos:



1. Aldo Kurle é conhecido no meio esportivo por suas práticas desrespeitosas e movimentos de bastidores, que não condizem com a postura de um profissional do meio



2. A estratégia de pressionar o Clube através de manifestações suspostamente apresentadas por terceiros, de verdadeiro renome, é altamente repudiável e demonstra a ausência de embasamento técnico para discussão do assunto nos meios competentes.



3. O mercado do futebol reconhece que, na verdade, os responsáveis por este movimento têm nome e sobrenome: Leonardo Cornacini e Eduardo Cornacini. Por motivos internos, não possuem mais qualquer relacionamento. O Clube aproveita este espaço para deixar o mercado de agentes de atletas cientes deste fato.



4. Sobre o pleito apresentado, o Botafogo se reserva ao direito de questionar e discutir a existência dos débitos no fórum adequado.



5. O Botafogo não vai admitir pressão externa e tentativas de utilizar a opinião pública de forma odiosa para a construção de narrativas, especialmente horas antes de um jogo em uma competição importante. O Clube também pede comprometimento dos profissionais de imprensa na cobertura de temas como este.



6. O Clube reitera que o advogado Aldo Kurle e seus clientes não são bem-vindos e alerta a todos para possíveis ações mal-intencionadas"