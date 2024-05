Halter. Botafogo x Vitoria pela Copa Brasil no Estadio Niltos Santos. 02 de Maio de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/05/2024 18:52

Rio - Sem sofrer gol pelo segundo jogo consecutivo, o Botafogo vem mostrando evolução sob o comando de Artur Jorge. Após o triunfo em cima do Vitória por 1 a 0, na última quinta (3), pela Copa do Brasil , o zagueiro Lucas Halter tratou de elogiar o trabalho do português.

"A fase defensiva não é só ali atrás. É o time todo. A gente evoluiu, corrigiu isso no dia a dia com o Mister, e isso tem feito a diferença. Nossa pressão desde o ataque tem nos ajudado. Estamos evoluindo constantemente no dia a dia, o que nos faz sofrer menos", avaliou Lucas Halter.

Ele ainda pontuou que Artur Jorge vem cobrando que os zagueiros participem das jogadas da equipe, algo que pôde ser visto no gol do Glorioso diante do Vitória . A jogada começou com uma recuperação de bola no campo de defesa.

"O Mister cobra muito o zagueiro construtor, da gente ter a coragem para jogar para frente. Treinamos muito a saída de bola desde o John. Ele nos encoraja a jogar para frente sempre. Começou lá atrás e terminou em um lindo gol", disse.

Desde que Artur Jorge assumiu o Botafogo no início de abril, Halter foi o único jogador que atuou em todas as sete partidas do português no comando do time alvinegro como titular.

"Nenhum jogador quer ficar de fora. Fico feliz com a minutagem, com os jogos. Quero sempre ajudar o Botafogo. A última decisão é do Mister, que está fazendo o melhor para o grupo", finalizou.

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Bahia, no Nilton Santos, às 18h30, no próximo domingo (6). O time de Artur Jorge está na liderança do Brasileirão, com nove pontos.