Comemoração dos jogadores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração dos jogadores do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/05/2024 16:33

Rio - O gol do Botafogo no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos , na última quinta-feira, 2, contou com a participação de todos os dez jogadores de linha. O Alvinegro recuperou a bola no campo de defesa com Alexander Barboza e teve paciência para trocar passes, achar o espaço e atacar o adversário no momento certo. Veja o lance completo no vídeo abaixo:

DE PÉ EM PÉ!



O golaço do Glorioso passou por todos os jogadores de linha até chegar na rede. Entrosamento que fala, né?! pic.twitter.com/IPTzOtmX8Y — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 3, 2024

O lance em questão, que culminou no golaço, é reflexo do trabalho do técnico Artur Jorge. Na entrevista coletiva após a partida, ele ressaltou que tem buscado implantar um jogo com construção, critério e chegada à meta adversária de forma pensada.

"É óbvio que, dentro de uma linha daquilo que tem sido o jogo que temos procurado por em prática, ou seja, com construção, com critério, com chegada à baliza contrária de forma pensada e construída, acabamos por fazer esse gol. É uma vitória que é boa para nós, mas não decide nada, até porque temos o jogo da volta. É um gol que nos põe em vantagem nesta altura na eliminatória", disse o treinador.