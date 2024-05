Botafogo enfrentou o Vitória no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2024 22:55 | Atualizado 02/05/2024 23:36

Rio - O treinador Artur Jorge admitiu que o Botafogo teve uma atuação com uma intensidade menor no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, no Nilton Santos, pela estreia na Copa do Brasil. Na opinião do português, o Alvinegro deveria ter se esforçado um pouco mais para buscar um placar mais elástico no confronto de ida.

"Nós tivemos uma primeira parte mais apática, é isso que eu estava dizendo. Acho que o jogo não foi muito feliz da nossa parte, temos que reconhecer isso. Faltou-nos mais fome, mais vontade de ser agressivos e era por isso mesmo que eu estava na parte final tentando insistir, não só porque este é um jogo que tem dois jogos para decidir, portanto um gol pode ser determinante, mas porque era para mim importante que naquele momento", disse.

Com o resultado, o Botafogo jogará por um empate em Salvador para avançar para as oitavas de finais da Copa do Brasil. A vitória foi a quinta consecutiva do Alvinegro na temporada e Artur Jorge falou sobre a sintonia que conseguiu rapidamente com o atual elenco.

"É uma relação ótima. Acho que encaixei bem no elenco. Tenho o máximo respeito pelos atletas. É uma relação ótima e se encaixa no que acho e no meu conceito de futebol, que é todos por um. É a identidade que tenho e encontrei aqui de uma forma muito fincada", afirmou.