Tche tche. Botafogo x Boavista pelo Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos, neste domingo (31). Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/05/2024 19:15 | Atualizado 02/05/2024 19:21

Rio - O volante Tchê Tchê, do Botafogo, recebeu alta hospitalar na noite desta quinta-feira (2). Desde a última segunda internado com dores abdominais , ele realizou exames, que detectaram uma infecção intestinal. O jogador seguirá em tratamento.

"O atleta Tchê Tchê recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira(2). O volante passou por exames que constataram uma infecção intestinal. O camisa 6 seguirá em tratamento", disse o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo em comunicado.

Ainda não há previsão para o seu retorno aos gramados. O último jogo do volante antes da internação foi na vitória do Botafogo sobre o Flamengo, no último domingo, no Maracanã.

Com passagens por Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, Tchê Tchê chegou ao Botafogo em 2022 e se firmou rapidamente como peça importante no elenco. O volante tem contrato até o fim do ano com o clube carioca.