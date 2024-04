Tchê Tchê - Vitor Silva / Botafogo

Tchê TchêVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/04/2024 12:11

Rio - O volante do Botafogo, Tchê Tchê, de 31 anos, foi internado na última segunda-feira após sentir uma dor abdominal. O jogador irá realizar exames laboratoriais e de imagem para investigar a situação. Não há qualquer previsão de alta para o atleta.

Tchê Tchê atuou por 30 minutos na vitória do Botafogo sobre o Flamengo, no último domingo, no Maracanã. Nos últimos dois jogos, o volante ficou como opção no banco de reservas. Em 2024, ele atuou em 19 jogos e fez um gol.

Com passagens por Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, Tchê Tchê chegou ao Botafogo em 2022 e se firmou rapidamente como peça importante no elenco. O volante tem contrato até o fim do ano com o clube carioca.