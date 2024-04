Marlon Freitas foi um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Flamengo, no Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Marlon Freitas foi um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Flamengo, no MaracanãVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/04/2024 15:00 | Atualizado 30/04/2024 15:05

"Convicção que a gente vai ganhar a p* do jogo. Convicção. Assim como a gente pisou firme no aquecimento, pisa firme no começo do jogo, velho. Nós vamos ganhar o jogo. Ganhar jogando bem. Se é para sair jogando, sai jogando. Coragem, velho. Coragem. Pressionar na hora certa, organizado. Jogo como esse tem que ganhar organizado. É 90, 95, 100 minutos, c*. Ganhar o jogo, vambora", disse.

"O coletivo está muito forte. Por isso que acontecem essas trocas aqui. Aqui não tem vaidade nessa p* não. Não vão entrar onze em campo não, vão entrar 30 guerreiros, vibrando. Alegria. Dessa maneira que a gente entrar no campo nós vamos sair: abraçados. Nós vamos ficar um grudado no outro. Para entrar aqui vai ser f*. Aqui só entra coisa boa, positividade, confiança", completou.

COLETIVO FORTE ATÉ O FINAL! JUNTOS!



Os bastidores da vitória alvinegra sobre o Flamengo chegaram na tela da Botafogo TV! Confira tudo com exclusividade no YouTube#VamosBOTAFOGO



https://t.co/aq3ObGEOGi pic.twitter.com/Zg7RiRfyB1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 29, 2024

Além de se destacar no extracampo, Marlon Freitas tem sido essencial para o funcionamento do novo esquema tático implementado pelo técnico português Artur Jorge. Nos últimos seis jogos, de acordo com o 'SofaScore', o camisa 17 teve 84% de acerto no passe longo e 58% dos duelos ganhos. Contra o Flamengo, foi um dos melhores da partida no Maracanã.

Após fim de ano conturbado em 2023, com a derrocada alvinegra no Brasileirão, Marlon Freitas tem reconquistado a confiança da torcida. No início desta temporada, ele foi alvo de vaias e teve o nome pichado com pedidos de saída em muros do Nilton Santos, em fevereiro.