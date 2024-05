Tchê Tchê atuou por 30 minutos na vitória do Botafogo sobre o Flamengo, no Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 30/04/2024 17:20 | Atualizado 30/04/2024 17:23

Nas redes sociais, Tchê Tchê valorizou o carinho dos amigos alvinegros: "Obrigado pela visita. Isso diz muito sobre o que somos. Meus amigos de posição vieram me ver. Entrosamento que fala, né?".

Danilo Barbosa, Gregore e Marlon Freitas ao lado de Tchê Tchê no hospital Reprodução / Instagram

Tchê Tchê esteve em campo por 30 minutos na vitória do Botafogo sobre o Flamengo, por 2 a 0, no último domingo. Nos últimos dois jogos, ele ficou como opção no banco de reservas. Em 2024, atuou em 19 partidas e fez um gol.



Com passagens por Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, Tchê Tchê chegou ao Botafogo em 2022 e se firmou rapidamente como peça importante no elenco. O volante tem contrato até o fim do ano com o clube carioca.