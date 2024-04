Novo uniforme I do Botafogo para a temporada - Divulgação / Botafogo

Novo uniforme I do Botafogo para a temporadaDivulgação / Botafogo

Publicado 30/04/2024 14:09

Rio - O Botafogo e a Reebok divulgaram, na tarde desta terça-feira (30), o novo uniforme I para a temporada. A camisa conta com uma pegada retrô, com gola em V e detalhes em preto e branco. A comercialização das peças se inicia na próxima quinta-feira (2).

Honrar o passado!



Com elegância, tradição e modernidade, Botafogo e Reebok apresentam o uniforme de jogo número I para a temporada 2024/25! #UmaJornadaAlvinegra



À venda a partir desta quinta-feira, na @botafogo_store! pic.twitter.com/3W68V9amrz — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 30, 2024 A nova coleção montada com a Reebok tem o tema "passado, presente e futuro". Ela tem inspiração na história do clube e começa a ser contada a partir da tradicional camisa listrada. A estreia do novo uniforme acontecerá nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Nilton Santos, na partida contra o Vitória, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A nova coleção montada com a Reebok tem o tema "passado, presente e futuro". Ela tem inspiração na história do clube e começa a ser contada a partir da tradicional camisa listrada.

Além do novo uniforme I, o Botafogo também divulgou as novas camisas de treino e aquecimento para a temporada. O primeiro uniforme é preto com detalhes cinzas, enquanto a segunda tem um tema "galático". A comercialização das peças também se inicia na próxima quinta-feira (2).

Dalva, a estrela que guia os nossos atletas desde 1894!



Ressaltando o brilho do universo e a origem da nossa paixão, Botafogo e Reebok apresentam os novos uniformes de treino e aquecimento. #UmaJornadaAlvinegra pic.twitter.com/k2Q7JGcPIn — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 30, 2024

A parceria entre o Botafogo e a Reebok foi iniciada na última temporada e tem vínculo até o final de 2025. A marca de material esportivo veste os times profissionais feminino e masculino, além das divisões de base.