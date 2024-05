John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/04/2024 21:10

Rio - Sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor realizou um aporte de R$ 113,9 milhões para o Botafogo em 2024. A informação está presente no balanço do Glorioso, divulgado primeiro pelo "Lance!".

Abaixo, confira os aportes do empresário ao Botafogo e também os valores:

2022: R$ 100 milhões (realizado)

2023: R$ 102,2 milhões (realizado)

2024: R$ 113,9 milhões (realizado)

2025: R$ 50 milhões (a realizar)

Os aportes fazem parte do acordo da compra de 90% da SAF do Botafogo, no início de 2022. O contrato prevê investimento de, no mínimo, R$ 350 milhões em quatro anos.